DÜNYA KUPASI YARI FİNAL MAÇLARI | Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final maç heyecanı futbolseverleri sardı. Yarı finale kalan Arjantin, Hırvatistan, Fransa ve Fas takımlarının aralarındaki mücadele finalistleri belirleyecek. 18 Aralık'ta oynanacak olan finale kalacak iki takım merakla beklenirken bir yandan da yarı final maçları ile ilgili detaylar araştırılıyor. Peki Arjantin-Hırvatistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte cevapları...