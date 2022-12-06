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Fas - İspanya CANLI ANLATIM | Fas - İspanya maçı saat kaçta?

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 06.12.2022 Güncelleme Tarihi: 06.12.2022
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Fas - İspanya CANLI ANLATIM | Fas - İspanya maçı saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile İspanya, son 16 turu maçında karşı karşıya geliyor. Kritik mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Education City Stadı'nda oynanan maç, TRT1'de saat 18.00'de başladı. Müsabakayı Arjantinli hakem Fernando Rapallini yönetiyor.

Katar'da düzenlenen turnuvada sergilediği performansla dikkatleri üzerine toplayan Fas, F Grubu'nu 7 puanla lider tamamladı.

İlk maçında Hırvatistan ile 0-0 berabere kalan Afrika temsilcisi, Belçika'yı 2-0 ve Kanada'yı 2-1 mağlup ederek son 16 turuna yükseldi.

İspanya ise çok iyi başladığı grup aşamasını istediği gibi bitiremedi. İlk randevusunda Kosta Rika'yı 7-0 yenen İspanya, Almanya ile 1-1 berabere kalırken, son maçında ise Japonya'ya 2-1 mağlup oldu. İspanya, E Grubu'nu 4 puan ve averajla ikinci sırada tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finalde Portekiz-İsviçre eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

İki takım, Dünya Kupası'nda ikinci kez rakip olacak. 2018 Rusya'da oynanan grup maçı 2-2 berabere sonuçlanmıştı.

İLK 11'LER

Fas : Bono, Hakimi, Aguerd, Saiss, Mazraoui, Ounahi, Amrabat, Amallah, Ziyech, Boufal, En-Nesyri.

İspanya : Simon, Llorente, Rodri, Laporte, Alba, Busquets, Gavi, Pedri, Ferran Torres, Olmo, Asensio.

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