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Japonya - Hırvatistan CANLI ANLATIM | Japonya - Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 05.12.2022 Güncelleme Tarihi: 05.12.2022
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Japonya - Hırvatistan CANLI ANLATIM | Japonya - Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile grup aşamasında sergilediği performansla dikkati çeken Japonya, son 16 turu mücadelesine çıkıyor. Zorlu mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'de saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.

2018 Rusya'da final oynayan Hırvatistan ise F Grubu'nu 5 puanla ikinci sırada tamamladı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Karşılaşmayı kazanan takım, çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Brezilya-Güney Kore eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

İki takım Dünya Kupası'nda 3. kez karşı karşıya gelecek. İkisi de grup aşamasında olmak üzere 2006 Almanya'da oynanan maç 0-0 berabere tamamlanırken, Fransa 1998'deki mücadeleyi Hırvatistan 1-0 kazanmıştı.

İLK 11'LER

Hırvatistan : Livakovic, Juranovic, Gvardiol, Lovren, Barisic, Modric, Kovacic, Brozovic, Perisic, Kramaric, Petkovic.

Japonya : Gonda, Taniguchi, Tomiyasu, Yoshida, Nagatomo, Morita, Endo, Ito, Kamada, Doan, Maeda.

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