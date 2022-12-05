Japonya - Hırvatistan CANLI ANLATIM | Japonya - Hırvatistan maçı saat kaçta hangi kanalda?

Al Janoub Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TRT 1'de saat 18.00'de başlayacak. Maçı ABD'li hakem Ismail Elfath yönetecek.

E Grubu'nda Almanya ve İspanya'yı mağlup ederek büyük bir sürprize imza atan Japonya, 6 puanla lider olarak son 16 turuna yükseldi.