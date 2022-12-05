Brezilya - Güney Kore CANLI ANLATIM | Brezilya - Güney Kore maçı saat kaçta hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?
Katar'da süren 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile Güney Kore, son 16 turu mücadelesine çıkıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Stadyum 974'te oynanacak karşılaşma, TRT 1'de saat 22.00'de başladı. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetiyor.
G Grubu'nda oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Brezilya 6 puan ile aynı puana sahip İsviçre'nin önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırmıştı.
Güney Kore ise H Grubu'nda oynadığı son maçta Portekiz'i uzatma dakikalarında bulduğu golle mağlup ederek puanını 4'e yükseltmiş ve averajla Uruguay'ın önüne geçerek son 16 turu biletini almıştı.
Karşılaşmayı kazanan takım çeyrek finale yükselecek. Bu müsabakada rakibine üstünlük kuran ekip, çeyrek finalde Hırvatistan-Japonya eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.
İki takım Dünya Kupası'nda ilk kez karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
Brezilya : Alisson, Militao, Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius, Richarlison.
Güney Kore : Kim Seunggyu, Kim Jinsu, Kim Minjae, Kim Moonhwan, Kim Younggwon, Jung Wooyoung, Hwang Inbeom, Lee Jaesung, Hwang Heechan, Son, Cho Guesung.
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