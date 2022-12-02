Portekiz - Güney Kore CANLI ANLATIM | Portekiz - Güney Kore maçı saat kaçta?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Education City Stadı'nda oynanan ve TRT1'de saat 18.00'de başlayan mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.
Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.
Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.
Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.
Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.
Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.
İLK 11'LER
Güney Kore : Seung-Gyu, Moon-Whan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Kan-Gin, Jae-Sung, Min-Son, Sung-Cho.
Portekiz : Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo.
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