02 Aralık 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Kupası 2022 Haberleri Portekiz - Güney Kore CANLI ANLATIM | Portekiz - Güney Kore maçı saat kaçta?

Portekiz - Güney Kore CANLI ANLATIM | Portekiz - Güney Kore maçı saat kaçta?

DÜNYA KUPASI 2022
Giriş Tarihi: 02.12.2022 Güncelleme Tarihi: 02.12.2022
ABONE OL
Portekiz - Güney Kore CANLI ANLATIM | Portekiz - Güney Kore maçı saat kaçta?

2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna garantileyen Portekiz, H Grubu'nda Güney Kore ile karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.

Education City Stadı'nda oynanan ve TRT1'de saat 18.00'de başlayan mücadeleyi, Arjantinli hakem Facundo Tello yönetiyor.

Turnuvaya 3-2'lik Gana galibiyetiyle başlayan Portekiz, ikinci maçında da Uruguay'ı 2-0 yendi.

Uruguay ile berabere kalan Asya temsilcisi Güney Kore ise 2-0'dan 2-2'ye getirdikleri Gana mücadelesini 3-2 kaybetti.

Portekiz, alacağı galibiyet ya da beraberlikle liderliği garantileyebilir. Yenilmesi halinde Gana, Uruguay karşısında farklı kazanırsa ikinci sıraya gerileyerek G Grubu lideri ile eşleşme tehlikesi bulunuyor.

Tur için Güney Kore'ye mutlak galibiyet gerekiyor. Aynı puana sahip Uruguay'ın da kazanması durumunda tur atlayan takımı averaj belirleyecek.

Güney Kore'nin eksi 1, son sıradaki Uruguay'ın ise eksi 2 averajı var.

İLK 11'LER

Güney Kore : Seung-Gyu, Moon-Whan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Kan-Gin, Jae-Sung, Min-Son, Sung-Cho.

Portekiz : Costa, Dalot, Silva, Pepe, Cancelo, Neves, Vitinha, Nunes, Joao Mario, Horta, Ronaldo.

KARŞILAŞMANIN CANLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA