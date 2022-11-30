Tunus - Fransa CANLI ANLATIM | Tunus Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?

Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.

Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.