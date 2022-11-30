Tunus - Fransa CANLI ANLATIM | Tunus Fransa maçı saat kaçta hangi kanalda? Nasıl canlı izlenir?
2022 FIFA Dünya Kupası'nda son 16 turuna yükselmeyi garantileyen Fransa, D Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında Tunus ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımını sitemizden takip edebilirsiniz.
Danimarka ile 0-0 berabere kalan Tunus, Avustralya'ya ise 1-0 mağlup oldu.
Fransa'nın 6 puanla zirvede yer aldığı D Grubu'nda Avustralya 3 puanla ikinci sırada bulunuyor. Sırasıyla üçüncü ve dördüncü basamaklarda bulunan Danimarka ile Tunus ise hanelerine birer puan yazdırabildi.
Gruptaki diğer maç ise Danimarka ile Avustralya arasında oynanacak. Bu karşılaşmalarda alınacak sonuçlara göre Fransa'nın ardından son 16 turuna yükselen ikinci takım belli olacak.
İLK 11'LER
Tunus : Dahmen, Meriah, Ghandri, Talbi, Kechrida, Skhiri, Laidouni, Maaloul, Ben Slimene, Ben Romdhane, Khazri.
Fransa : Mandanda, Disasi, Varane, Konate, Camavinga, Tchouameni, Fofana, Veretout, Guendouzi, Coman, Kolo Muani.
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