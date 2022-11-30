Katar’daki Dünya Kupası’nda bir ilk

KATAR'DAN İKİ İLK!

Katar ayrıca Senegal'e de kaybederek ikinci maçında turnuvaya veda eden ilk ev sahibi ülke olarak tarihe adını yazdırdı.

2022 Dünya Kupası bir ilke daha imza atacak. FIFA, 2022 Dünya Kupası E Grubu'nda 1 Aralık Perşembe günü oynanacak olan karşılaşmaları yönetecek hakemleri açıkladı.