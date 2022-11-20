Dünya Kupası başlıyor! Dünya Kupası'nda bugün kimin maçı var? İşte merakla beklenen maç takvimi... Süper Lig'den hangi oyuncular oynayacak?
2022 FIFA Dünya Kupası Katar’ın ev sahipliğinde bugün başlayacak. Süper Lig’den 19 futbolcunun mücadele edeceği turnuvanın ilk maçı bu akşam Katar ile Ekvador karşılaşmasıyla başlayacak. İşte merakla beklenen gün gün Dünya Kupası fikstürü! İşte detaylar...
Dünyanın nefesini tuttuğu dev organizasyonlarından biri olan Dünya Kupası ilk kez kış ayında yapılacak. Katar'ın ev sahipliğinde düzenlenecek olan 2022 Dünya Kupası'nda çok sayıda yıldız forma giyecek.
21 Kasım'da başlayacak olan turnuva 18 Aralık Pazar sona erecek.
İŞTE DÜNYA KUPASI GRUPLARI
A Grubu: Katar, Hollanda, Senegal, Ekvador
B Grubu: İngiltere, ABD, İran, İskoçya/Galler/Ukrayna
C Grubu: Arjantin, Meksika, Polonya, Suudi Arabistan
D Grubu: Fransa, Danimarka, Tunus, Peru/Avustralya/Birleşik Arap Emirlikleri
E Grubu: İspanya, Almanya, Japonya, Kosta Rika/Yeni Zelanda
F Grubu: Belçika, Hırvatistan, Fas, Kanada
G Grubu: Brezilya, İsviçre, Sırbistan, Kamerun
H Grubu: Portekiz, Uruguay, Güney Kore, Gana
FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak. 9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak. Katar'da Dünya Kupası finali ise 18 Aralık Pazar günü oynanacak ve kazanan taraf dünya şampiyonu olacak. Turnuvanın üçüncülük maçı ise 17 Aralık Cumartesi günü.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEN İSİMLER;
Bu sezon Süper Lig'de forma giyen ve 2022 Dünya Kupası'nda yer alacak isimler şöyle:
Uruguay: Fernando Muslera, Lucas Torreira (Galatasaray), Maxi Gomez (Trabzonspor),
Hollanda: Wout Weghorst (Beşiktaş).
İsviçre: Haris Seferovic (Galatasaray).
Kamerun: Georges-Kevin Nkoudou (Beşiktaş).
Fas: Romain Saiss (Beşiktaş).
Belçika: Dries Mertens (Galatasaray), Michy Batshuayi (Fenerbahçe).
ABD: Haji Wright (Antalyaspor).
Senegal: Famara Diedhiou (Alanyaspor).
Kosta Rika: Francisco Calvo (Konyaspor).
Kanada: Atiba Hutchinson (Beşiktaş), Samuel Adekugbe (Hatayspor).
Danimarka: Jens Stryger Larsen (Trabzonspor), Victor Nelsson (Galatasaray).
İran: Majid Hosseini, Ali Karimi (Kayserispor).
Ekvador: Enner Valencia (Fenerbahçe).
İŞTE DÜNYA KUPASI FİKSTÜRÜ
2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:
20 Kasım Pazar
19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)
21 Kasım Pazartesi
16.00: İngiltere - İran (B Grubu)
19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)
22.00: ABD - Galler (B Grubu)
22 Kasım Salı
13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)
16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)
19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)
22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)
23 Kasım Çarşamba
13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)
16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)
19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)
22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)
24 Kasım Perşembe
13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)
16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)
19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)
22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)
25 Kasım Cuma
13.00: Galler - İran (B Grubu)
16.00: Katar - Senegal (A Grubu)
19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)
22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)
26 Kasım Cumartesi
13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)
16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)
19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)
22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)
27 Kasım Pazar
13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)
16.00: Belçika - Fas (F Grubu)
19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)
22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)
28 Kasım Pazartesi
13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)
16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)
19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)
22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)
29 Kasım Salı
18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)
18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)
22.00: İran - ABD (B Grubu)
22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)
30 Kasım Çarşamba
18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)
18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)
22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)
22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)
1 Aralık Perşembe
18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)
18.00: Kanada - Fas (F Grubu)
22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)
22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)
2 Aralık Cuma
18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)
18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)
22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)
22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)
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