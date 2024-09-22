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İkinci dönem umre turları 6 Ekim'de başlayacak

AA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 22.09.2024 11:13
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İkinci dönem umre turları 6 Ekim’de başlayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, 2024-2025 ikinci dönem umre turlarının 6 Ekim'de başlayacağını söyledi.

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