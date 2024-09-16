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Afyonkarahisar'da 102 öğrenci hafız oldu

İHA ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 16.09.2024 08:51
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Afyonkarahisar’da 102 öğrenci hafız oldu

Afyonkarahisar Şuhut Bölge Yatılı Erkek Kur'an Kursu ve Emine Erdoğan Yatılı Kız Kur'an Kurslarında hafızlığını tamamlayan 102 öğrenci için hafızlık merasimi düzenlendi.

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