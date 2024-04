RAMAZAN BAYRAMI HUTBESİ 2024 KONUSU| Diyanet bayram hutbesi konusunu ve metninin yayınladı: ’Ramazan Bayramı: Birlik, Beraberlik ve Kardeşlik Günleri’

Kıymetli Müminler!

Bu bereketli bayram sabahında bir yandan neşe ve sevinç duyarken diğer yandan zulüm altında inleyen kardeşlerimizin acısıyla hüzünlüyüz. Gazze'deki kardeşlerimiz sadece bayram sevincinden mahrum olmakla kalmıyor. Aynı zamanda dünyanın gözü önünde açlık, susuzluk ve her türlü yokluk içinde hayatta kalma mücadelesi veriyor. Anne babalar, bombalar altında can veren masum evlatlarının acısıyla feryat ediyor. Gözyaşına mahkûm edilen her bir Müslüman, zalimlerin elinden kurtulacağı bayram sabahını bekliyor.