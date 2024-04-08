Ramazan'a Veda: Son Teravih Ne Zaman? Arefe Günü Teravih Namazı Kılınacak Mı?
Ramazan ayının sonuna yaklaşırken oruç tutan Müslümanlar son orucu 9 Nisan Salı günü tutacak ve bayram sevincine kavuşacak. Bildiğiz üzere il sahura kalkmadan önce yatısı namazı ile birlikte teravih namazı kılınmaya başlamıştı. Peki, son teravih namazı ne zaman kılınacak? Arefe günü teravih var mı?
Tüm Müslüman alemi Ramazan ayı içerisinde oruç ibadetini yerine getirdi. Bu ayın fazileti ve bereketinden faydalanan Müminler son orucu 9 Nisan Salı tutacak ve akşam açtıkları iftarla birlikte sona erecek. Bildiğiz üzere il sahura kalkmadan önce yatısı namazı ile birlikte teravih namazı kılınmaya başladı. Şimdi ise oruçlu geçecek Arefe gününün akşamında teravih namazının kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. İşte son teravih namazının kılınacağı tarih…
AREFE GÜNÜ TERAVİH VAR MI?
Ramazan ayının son orucu 9 Nisan Salı Arefe günü tutulacak. Müslümanlar akşam ezanı ile birlikte son iftarlarını yapacak.
Bu tarihlere göre bu yılın son teravih namazı ise 8 Nisan Pazartesi günü, yatsı namazı ile birlikte eda edilecek.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN SONA ERECEK?
2024 Yılı Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve bayram 3 gün sürecek. İşte bayram günleri;
9 Nisan Salı Ramazan Bayramı Arefesi
10 Nisan Çarşamba Ramazan Bayramı'nın 1. Günü
11 Nisan Perşembe Ramazan Bayramı'nın 2. Günü
12 Nisan Cuma Ramazan Bayramı'nın 3. Günü
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