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Arefe Günü Bereketini Kaçırmayın! Oruç Ayının Son Gününde Yapılacak İbadetler, teşbihler ve zikirler...

Giriş Tarihi: 08.04.2024
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Arefe Günü Bereketini Kaçırmayın! Oruç Ayının Son Gününde Yapılacak İbadetler, teşbihler ve zikirler...

Ramazan Bayramı'nın müjdecisi Arefe günü geldi çattı! Oruç ayının sona erdiği bu anlamlı günde, dualar ve ibadetlerle manevi bir coşku yaşıyoruz. Peki, Arefe günü neler yapmalıyız? Hangi ibadetleri yapmalı ve hangi zikirleri çekmeliyiz?

Ramazan Bayramı'nın başlangıcını temsil eden Arefe günü, oruç ayının da geride kaldığına delalet ediyor. Müminler bir yandan bayram heyecanını yaşarken bir yandan da arefe günü yapılacak ibadetleri, çekilecek teşbihleri ve zikirler merak etmeye başladı. Günün rahmet ve bereketinden faydalanmak isteyen Müslümanlar, bayram öncesinde ibadet etmeye özen gösteriyor. İşte arefe günü yapılacaklar…

AREFE GÜNÜ YAPILACAK İBADETLER NELER?

Arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar yirmi üç vakit farz namazların peşinden, selâmdan sonra teşrik tekbiri getirmek vaciptir.

Teşrik tekbiri de şöyledir: "Allâhu Ekber, Allâhu Ekber, Lâ İlahe İllallâhu Vallâhu Ekber. Allâhu Ekber Velillâhil hamd."

Arefe gününün sabah namazının farzından sonra teşrik tekbirleri getirilmeye başlanmalıdır.

Arefe günü oruç tutulmalıdır.

Arefe gününe hürmet edilmeli, günaha girmemeye dikkat edilmelidir.

Arefe günü çok dua ve istiğfar edilmelidir.

Arefe günü 1000 âdet İhlas-ı şerif okunması iyi olur.

AREFE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER

Arife günü Müslümanlar şu 4 zikri çekebilirler:

İhlâs Suresi

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve ala külli şey`in kadir.

Allahümme salli ala Muhammedin ve enzilhül muk`adel mükarrebe ındeke yevmel kıyameh.

La ilahe illellahü vahdehü la şerike leh, Lehül mülkü ve lehül hamdü biyedihil hâyrû vehüve alâ külli şey'in kadîr.

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