Berat Kandili'ne Özel: Hububat Yemeği Tarifi ve Anlamı - Her Taneye Karşılık On Bin Sevap ile müjdelendi
Beraat Gecesi'nde, nohut veya kuru fasulye gibi taneli gıdalar içeren etli bir yemek pişirip iftar etmek ve bu yemeği fakirlere veya komşulara ikram etmek, İslam'da önemli bir iyilik ve fazilet olarak kabul edilir. Peki 'Hububat' nasıl pişirilir? İşte tarifi…
Berat Kandili'nin yaklaşmasıyla birlikte, hububat yemeği tarifine dair araştırmalar hız kazanıyor. 'Hububat', tahıl anlamına gelen eski bir kelime. Sebzeli hububat çorbası da adından anlaşılabileceği gibi tahıllar açısından zengin ve oldukça doyurucu bir çorbadır. Bu nedenle, dini açıdan olduğu kadar sağlık açısından da önerilen bir tariftir. İşte tarif ve hazırlanışı…
PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V) MÜJDELEMİŞ!
Rasûlüllâh (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem)'in şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir:
"(O gün iftar etmeniz ve fakirlere yedirmeniz için) et pişirirseniz, (yanında) hububat da pişirin. Zira her taneye karşılık sizin için on bin sevap vardır. Sizden on bin günah silinir ve sizin için on bin derece yükseltilir." (Ebû Abdillâh el-Hubeyşî, Kitâbü'l-Bereke fî fadli's-sa‛yi ve'l-hareke)
HUBUBAT ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
2 yemek kaşığı tereyağı
1 büyük boy soğan
1 çay bardağı sarı buğday
1 yemek kaşığı karabuğday
1 tatlı kaşığı siyez buğdayı
1 yemek kaşığı zeytinyağı
1 dolmalık kırmızı biber
1 dolmalık sarı biber
2 dal semizotu
1 su bardağı süzme yoğurt
1 kahve fincanı haşlanmış kırmızı fasulye
4 su bardağı su
HAZIRLANIŞI
Aşurelik buğdayı 1 su bardağı sıcak suya koyun.
Soğuyana kadar oda sıcaklığında bekletin.
Soğanları yemeklik doğrayın ve çorbayı yapacağınız tencerede tereyağında kavurun.
Buğdayı suyuyla birlikte tencereye ekleyin.
Kalan suyu ve tuzu da ilave edip orta ateşte 20 dakika kadar pişirin.
Karabuğday ve siyez buğdayını da ekleyip kapağını kapatın.
Suyu eksilirse içine sıcak su ekleyebilirsiniz.
Bu esnada dolmalık biberleri küp küp doğrayın ve zeytinyağında soteleyin.
Semizotlarını dal dal ayırın.
Biber, semizotu ve haşlanmış fasulyeleri tencereye ekleyip kısa bir süre kaynatın.
Yoğurdu çırpın. İçine çorbanın suyundan ekleyip güzelce ılıştırın.
Yoğurtlu terbiyeyi çorbanızı hızlı hızlı karıştırarak tencereye ekleyin.
Kaselere bölüştürün ve sıcak servis yapın.
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