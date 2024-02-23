BERAT KANDİLİ'NDE AFFEDİLMEYECEK 7 KİMSE: Kimler Berat Gecesi'nde Affedilmez? Duaların kabul olabilmesi için önce ne yapmalıyız?
Peygamber Efendimizin bazı hadislerinde Berat gecesi bazı kişilerin affedilmeyeceği belirtiliyor. Zira Hz. Muhammed (SAV) Berat Kandili için duaların geri çevrilmeyeceği 5 geceden biri olduğu müjdeliyor. Bu kişilerin öncelikle dualarının kabul olabilmesi için tövbe etmesi gerekiyor. İşte Berat Kandili gecesi tövbe etmemesi halinde affedilmeyecek kimseler…
Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından duaların geri çevrilmeyeceğini söylediği 5 geceden biri olan Berat Kandili gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl 24 Şubat 2024 tarihine denk gelen Berat gecesinde Müminler geceyi bol bol dua, zikir ve ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor. Lakin yine bazı hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere 7 kimse var ki bu kişiler affedilmeyecek. İşte Berat Gecesi affı kabul edilmeyecek kişiler…
BERAT KANDİLİ'NDE AFFEDİLMEYECEK 7 KİMSE!
Bazı hadis-i Şerifler de ise bu gece her tarafı kaplayan rahmet ve mağfiretten ve ayrıca aşağıdaki kimselerin tövbe etmezlerse affedilmeyecekleri ve Allah'ın rahmet ve sonsuz şefkatinden mahrum bırakılacakları haber verilmektedir.
1- Allah'a ortak koşanlar.
2- Kalpleri düşmanlık hisleriyle dolu olup insanlarla zıtlaşmaktan başka bir şey düşünmeyenler.
3- Müslümanların arasına fitne sokanlar.
4- Akraba bağını koparanlar.
5- Gurur ve kibir sebebiyle elbiselerini yerde sürüyenler.
6- Anne ve babalarına isyanda devam edenler.
7- Devamlı içki içenler. (14)
Şayet, bu kimseler Allah'a tövbe eder ve günahlarından vazgeçerlerse, elbetteki ilahi rahmet onları da saracak ve şu ayetin müjdesi onlara da ulaşacaktır.
De ki: "Ey haddi aşarak nefislerine karşı zulmetmiş kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir." (15)
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