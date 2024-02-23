BERAT KANDİLİ’NDE AFFEDİLMEYECEK 7 KİMSE: Kimler Berat Gecesi’nde Affedilmez? Duaların kabul olabilmesi için önce ne yapmalıyız?

Peygamber Efendimiz (SAV) tarafından duaların geri çevrilmeyeceğini söylediği 5 geceden biri olan Berat Kandili gecesi Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilir. Bu yıl 24 Şubat 2024 tarihine denk gelen Berat gecesinde Müminler geceyi bol bol dua, zikir ve ibadetlerle geçirmeye hazırlanıyor. Lakin yine bazı hadis-i şeriflerde belirtildiği üzere 7 kimse var ki bu kişiler affedilmeyecek. İşte Berat Gecesi affı kabul edilmeyecek kişiler…