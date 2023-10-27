Taksim Camisi’nde şimdiye kadar 17 kişi Müslüman oldu

İngilizce, İspanyolca, Rusça gibi çeşitli dilleri bilen ve ilahiyat donanımı olan öğrencilerin de camiye gelerek kendilerine bu konuda destek verdiklerini kaydeden Gül, "Biz camimizde Müslüman olan kardeşlerimize Diyanet İşleri Başkanlığımızın yayınlamış olduğu yaklaşık 14-15 kitaptan oluşan bir set hediye ediyoruz. Kişiler bu kitaplarda İslam hakkında A'dan Z'ye bütün bilgileri bulabilme imkanına sahip. Zaten eğer bunun dışında bir konu da gerçekleşirse biz kendileriyle irtibat halinde olduğumuz için bu sorunu da böyle aşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taksim Camisi'nde 23 dilde Kuran-ı Kerim bulunduğunu, 8 dilde ise İslam hakkında bilgi veren broşürlerin olduğunu ifade eden Gül, şöyle konuştu:

"Yine camimizin giriş ve kafeterya kısmında iki tane dijital ekranımız bulunmakta. Biz bu dijital ekranlarda Diyanet İşleri Başkanlığımızın 35 dilde yayınlamış olduğu Kur'an-ı Kerim'i ve 19 dilde yayınlamış olduğu İslam hakkında bilgi veren broşürleri ve eserleri de QR kod yöntemiyle buraya gelen yabancı ziyaretçilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yine ayrıca başkanlığımızın takdire şayan bir çalışması olan yedi dilde cuma hutbesinin de bu dijital ekranlarda gelen ziyaretçilerimize sunuyoruz."