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Mevlid Kandili ne zaman 2023? Mevlid Kandili gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?

DİN
Giriş Tarihi: 24.09.2023
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Mevlid Kandili ne zaman 2023? Mevlid Kandili gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?

"Mevlid Kandili ne zaman 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahip olan Mevlid Kandili yaklaşıyor. Bu özel günde Müslümanlar, Peygamberimizin insanlığa getirdiği tebliği, sevgiyi, adaleti ve insanlık değerlerini hatırlarlar. İşte konu hakkında detaylar...

"Mevlid Kandili ne zaman 2023? Mevlid Kandili gecesi ne zaman, ayın kaçında ve hangi güne denk geliyor?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müslümanlar için büyük bir dini öneme sahip olan Mevlid Kandili yaklaşıyor. Bu özel günde Müslümanlar, Peygamberimizin insanlığa getirdiği tebliği, sevgiyi, adaleti ve insanlık değerlerini hatırlarlar. Aynı zamanda bu kandil, Müslümanlar için manevi bir yenilenme fırsatıdır. İşte konu hakkında detaylar...

MEVLİD KANDİLİ ÖNEMİ VE ANLAMI

Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin odaklandığı bir şahsiyet olan rahmet elçisi Hz. Peygamberin doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini, kısaca insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir.

Kandiller; öze dönüşün, Yüce Yaratanımıza yürekten yakarış ve yönelişin, günahlarla kirlenmeye yüz tutmuş gönüllerimizi arındırmanın, geçici olanla kalıcı olanı fark etmenin, kalp gözümüzü açıp gönül dünyamızı temizlemenin fırsatı olan, nefsin yanıltıcı arzu ve isteklerinden uzaklaşmanın imkânlarını sunan kutlu zaman dilimleridir.

MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

Diyanet İşleri, dini günler takvimini paylaştı. Buna göre Mevlid Kandili bu sene 26 Eylül Salı gününe denk geliyor.

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekîr.

Mevlid gecesinin manevi zenginliğinden faydalanmak için Hatm-i Enbiya da yapılabilir. Hatm-i Enbiya, mübarek gün ve gecelerde, evliyaullah ve tasavvuf ehli tarafından yapılır ve tavsiye edilir. Hazreti Âdem (a.s), Hazreti Eyyub (a.s) ve Hazreti Yunus (a.s) peygamberlerin okudukları ve Kur'an-ı Kerim'de geçen dualardır.

Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:

"Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"

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