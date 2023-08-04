Diyanet’ten cuma vakti için mesai düzenlemesi çağrısı

CUMA GÜNÜN MÜSLÜMANLAR AÇISINDAN ÖNEMLİ VURGULANDI

Cuma gününün Müslümanlar için öneminden de bahsedilen hutbede, "Cuma gününün bereketinden, sevincinden, maddi ve manevi kazanımlarından kendimizi mahrum bırakmayalım. Günde beş defa eda ettiğimiz namazlarımızı Cuma namazıyla taçlandıralım. "Sen yine de öğüt ver. Çünkü öğüt müminlere fayda verir."vi ilahi hitabına kulak vererek Cuma namazını birbirimize hatırlatalım. Gençlerimizi, çocuklarımızı sevgiyle, muhabbetle, güzel bir üslupla camiye teşvik edelim. Kadınıyla erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla Allah'ın evlerine koşalım." ifadeleri yer aldı.

Çalışanlarımızın ve öğrenci kardeşlerimizin en önemli farz ibadetlerinden birisi olan Cuma namazını eda edebilmelerine yardımcı olalım. İş yerlerimizdeki mesai saatlerini, okullarımızdaki ders programlarını Cuma namazının vaktine göre düzenleyelim. Unutmayalım ki ibadet özgürlüğü ve insan haklarına riayet bunu gerektirir. Bu hususta hassas davranmayanlar büyük bir vebal altına girmektedir.