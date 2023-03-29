29 Mart 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Din Haberleri Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa'ya baskınları sürüyor

DİN
Giriş Tarihi: 29.03.2023
ABONE OL
Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskınları sürüyor

İsrail polisinin koruduğu onlarca fanatik Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Doğu Kudüs kentinde bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. İsraillilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik sürdürdüğü provokatif baskınlar, Filistin yönetimi ve uluslararası tepkilere yol açtı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA