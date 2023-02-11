Yüzyılın felaketinde en acı manzara! Binlerce can yan yana defnediliyor

MÜFTÜ TEKİN: VEFAT EDENLERE SON GÖREVLERİMİZİ YAPIYORUZ

Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, depremde hayatını kaybedenlerin İslami usullere uygun şekilde defnedildiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın depremin ardından kente 20 il müftüsü ve 300 civarında personel gönderdiğini söyleyen Tekin, "Depremde bizim ihmal etmememiz gereken görevlerimizden birisi vefat edenlere son vazifeyi yapmak. Şu anda mezarlıkta birikim var ama böylesi bir kriz ortamında bu kişilere vecibemizi en güzel şekilde eksiksiz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Depremde hayatını kaybedenler için Kapıçam Mezarlığı'nda ekiplerimiz var, 24 saat vardiyalı şekilde orada gece gündüz bulunuyorlar. Düzenli şekilde kardeşlerimize son görevimizi yapıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı gibi tüm işlemlerini yapıyoruz. Yoğunluk yaşanmaması için işlemleri tamamlananları hızlıca defnediyoruz" dedi.