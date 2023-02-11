Yüzyılın felaketinde en acı manzara! Binlerce can yan yana defnediliyor
Pazartesi günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle sarsılan Kahramanmaraş’ta, çöken binaların altında kalan 5 bini aşkın kişi yaşamını yitirdi. Enkazda arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği kentte, hayatını kaybedenler ise kimlik tespiti ve teşhis işlemlerinin ardından Kapıçam Mezarlığı’nda yıkanıp, kefenlenerek, namazları kılındıktan sonra yan yana kazılan mezarlarda toprağa veriliyor. Bugüne kadar 3 bin civarında deprem kurbanı, iş makineleriyle kazılan mezarlara defnediliyor.
6 Şubat günü saat 04.17'de merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 7.7, aynı gün saat 13.24'te ise bu kez merkez üssü Elbistan ilçesi olan 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremler, Kahramanmaraş'ın da aralarında olduğu 10 ilde hasara yol açtı.
Depremlerde hayatını kaybedenlerin cenazeleri enkaz altından çıkarıldıktan sonra götürüldükleri morgda yapılan otopsi ve teşhis işlemi sonrası Kapıçam Mezarlığı'na götürülüyor. Burada da parmak izlerinin alınmasının ardından cenazeler, din görevlilerince yıkama, kefenleme ve cenaze işlemi sonrası toprağa veriliyor.
YAN YANA BİNLERCE MEZAR, 24 SAAT DEFİN
Depremde çöken binaların enkazında arama- kurtarma çalışmalarının halen sürdüğü Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden kişiler için Kapıçam Mezarlığı'nda iş makineleriyle yan yana binlerce mezar açıldı. Mezarlara, işlemi tamamlanan deprem kurbanlarının cenazeleri 24 saat boyunca defnediliyor. Şu ana kadar 3 bini aşkın kişinin defnedildiği Kapıçam Mezarlığı'nda halen bir yandan iş makineleri ile yeni mezarlar kazılıyor, bir yandan da defin işlemleri sürüyor. Havadan da dron ile görüntülenen Kapıçam Mezarlığı'nda, görevlilerin hummalı çalışmaları devam ediyor.
MÜFTÜ TEKİN: VEFAT EDENLERE SON GÖREVLERİMİZİ YAPIYORUZ
Kahramanmaraş İl Müftüsü Mustafa Tekin, depremde hayatını kaybedenlerin İslami usullere uygun şekilde defnedildiğini söyledi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın depremin ardından kente 20 il müftüsü ve 300 civarında personel gönderdiğini söyleyen Tekin, "Depremde bizim ihmal etmememiz gereken görevlerimizden birisi vefat edenlere son vazifeyi yapmak. Şu anda mezarlıkta birikim var ama böylesi bir kriz ortamında bu kişilere vecibemizi en güzel şekilde eksiksiz şekilde yapmaya çalışıyoruz. Depremde hayatını kaybedenler için Kapıçam Mezarlığı'nda ekiplerimiz var, 24 saat vardiyalı şekilde orada gece gündüz bulunuyorlar. Düzenli şekilde kardeşlerimize son görevimizi yapıyoruz. Hayatını kaybedenlerin yıkama, kefenleme, cenaze namazı gibi tüm işlemlerini yapıyoruz. Yoğunluk yaşanmaması için işlemleri tamamlananları hızlıca defnediyoruz" dedi.
Müftü İsmail Tekin, Diyanet İşleri Başkanlığı personellerinin cenaze hizmetlerinin yanı sıra arama-kurtarma çalışmalarını sürdüren ekiplere de destek olduğunu sözlerine ekledi.
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