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90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti

DİN
Giriş Tarihi: 22.01.2023 Güncelleme Tarihi: 22.01.2023
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90 bin camide Kur’an-ı Kerim tilaveti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından "90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin" diyerek tüm vatandaşları yarın sabah namazında camilerde Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti. Davet icabet eden halk, sabah namazında camide cemaatle buluştu.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yarın ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu.

Tüm Müslümanları camilere davet eden Erbaş, "90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" ifadelerini kullandı.

Sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki programa katılan olan Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kur'an dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah."

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