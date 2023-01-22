90 bin camide Kur'an-ı Kerim tilaveti
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi lideri Rasmus Paludan’ın Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından "90 bin camimizin kubbeleri Kur’an sesleriyle inlesin" diyerek tüm vatandaşları yarın sabah namazında camilerde Kur'an-ı Kerim okumaya davet etti. Davet icabet eden halk, sabah namazında camide cemaatle buluştu.
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesabından Danimarkalı aşırı sağcı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan'ın Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmasının ardından yarın ülke genelindeki tüm camilerde sabah namazında Kur'an-ı Kerim okunacağını ve dua edileceğini duyurdu.
Tüm Müslümanları camilere davet eden Erbaş, "90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah" ifadelerini kullandı.
Sabah namazında Ankara Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki programa katılan olan Başkan Erbaş, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Kur'an dostları! Haydi sabah namazına! Yarın, sabah namazımızı kılmak ve Kur'an-ı Kerim okuyup, dua etmek için camilerdeyiz. Ülkemizin dört bir yanında, 90 bin camimizin kubbeleri Kur'an sesleriyle inlesin, Kur'an'ın nuru yeryüzünü aydınlatsın inşallah."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İmar affı çıkacak mı, Meclis'e gelecek mi? İmar affı ne zaman çıkar?
- Yalı Çapkını 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak?
- Gönül Dağı Halime ölecek mi, hastalığı ne? Gönül Dağı Şebnem Dilligil diziden ayrılıyor mu?
- Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 21 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş ve bilet sorgulama
- 4C emekli maaş farkları ne zaman ödenecek? 4C Emekli Sandığı maaş farkları yattı mı, ne zaman yatacak?
- SED yardım ödemeleri ne zaman yatacak? Ocak ayı SED yardım ödemeleri yattı mı, ödendi mi?
- Kurtlar Vadisi Kaos ne zaman başlıyor? Kurtlar Vadisi Kaos'un yayın tarihi belli oldu mu? Tarih ve kanal için flaş iddia...
- Okullar ne zaman, ayın kaçında açılacak? İkinci dönem ayın kaçında başlayacak 2022 - 2023?
- EYT'de emeklilik TORBASI genişliyor! 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar 5.000 prim + 7 yıl süre! TÜFE, refah payı, staj, intibak...
- Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli oldu mu?
- İlk cemre ne zaman düşecek? 2023 birinci cemre havaya ne zaman düşer? Cemre düşme tarihleri
- Sosyal yardım alanlara müjde az evvel geldi! Zamlandı, e-Devlet’ten de yapılabilecek! TCKN sonu 0, 2, 4, 6, 8 olanlar: Aile Destek, evde bakım...