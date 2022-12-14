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İngiliz kadın İslam'ı araştırırken iman etti! Yeni adı Cennet

DİN
Giriş Tarihi: 14.12.2022
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İngiliz kadın İslam’ı araştırırken iman etti! Yeni adı Cennet

Bodrum'da yaşayan İngiliz vatandaşı Jeanette Mcdonald’ın,Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu. Turist olarak geldiği Bodrum'da yaklaşık 2 yıldır yaşayan İngiliz kadın, İslam dinini araştırdıktan sonra Müslüman olmaya karar verdiğini söyledi.

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