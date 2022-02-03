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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Regaip Kandili mesajı

DİN
Giriş Tarihi: 03.02.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Regaip Kandili mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam aleminin Regaip Gecesi'ni tebrik ederek, bu mübarek gün ve gecelerin, insanlığın barış, huzur ve hidayetine vesile olmasını diledi.

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