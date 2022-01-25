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Camiler karda kalan vatandaşların sığınağı oldu

DİN
Giriş Tarihi: 25.01.2022
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Camiler karda kalan vatandaşların sığınağı oldu

İstanbul'un farklı yerlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yollarda mahsur kalan vatandaşlar, camilerde misafir ediliyor. İstanbul İl Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı görevlileri tarafından sıcak çay, çorba ve kahvaltı gibi ikramlarda bulunuldu.

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