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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var

DİN
Giriş Tarihi: 15.01.2022
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Sahih dini bilgiye toplumumuzun ihtiyacı var

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumun sahih dini bilgiye ihtiyacı olduğunu söyledi. Arapça Kur'an-ı Kerim, fıkıh, tefsir, hadis, kelam gibi derslerin ne kadar nitelikli olarak alınırsa bunun din hizmetlerine ve din eğitimine o kadar yansıyacağını aktaran Erbaş, eğitim olmadan hiçbir şeyin olmayacağını vurguladı.

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