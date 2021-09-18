12 yaşındaki Bilal 8 ayda hafız oldu

"BİLAL'İN HAFIZLIĞI ÇOK GÜZEL"

Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık hocası Halil Çelik de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında geçen sene hizmete giren kursun ilk yılında 3 mezun verdiklerini söyledi.

Mezunlarından birinin Bilal Erdem olduğunu ve girdiği yarışmalarda birincilikler elde ettiğini anlatan Çelik, küçük hafızın Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edeceğini bildirdi.

Çelik, "Bilal'in hazırlık süreci salgın dönemine denk geldi. Ancak bu hafızlığa engel değil. Hem okul hem de hafızlık derslerini birlikte çok başarılı bir şekilde götürdü. Bu aşamada kısa bir sürede hafızlığı bitirmiş oldu. Bilal'in hafızlığı çok güzel. İnşallah Türkiye finalinde de birincilik bekliyoruz." ifadesini kullandı.