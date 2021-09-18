12 yaşındaki Bilal 8 ayda hafız oldu
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, bazen yüz yüze bazen de uzaktan aldığı eğitimle Kur'an-ı Kerim'i 8 ayda ezberleyen 12 yaşındaki Bilal Erdem, Kur'an Kursları Hafızlık Yarışması Türkiye Finali'nde birinci olmayı hedefliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen Kur'an Kursları Hafızlık Yarışması'nda ilçe, il ve bölge birincisi olan Erdem, İzmir'de 20 Eylül'de düzenlenecek Türkiye finali için çalışıyor.
Hacı Suphiye Bölünmez İmam Hatip Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Erdem, AA muhabirine, hafızlığa her zaman ilgi duyduğunu söyledi.
Ailesine hafızlığın ne olduğu sorduğunu, Kur'an-ı Kerim'i ezberleyenlere "hafız" denildiğini öğrendiğini belirten Erdem, "Bunun üzerine hemen hafız olmaya karar verdim. Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursunda hafızlığa geçen yıl nisanda başladım ve aralık ayında bitirdim. 8 aylık bir süreçte hafız oldum." dedi.
Hafızlığı bitirmenin mutluğunu yaşadığını dile getiren Erdem, salgın nedeniyle eğitimini bazen yüz yüze bazen de uzaktan sürdürdüğünü belirtti.
Türkiye finaline yoğun bir şekilde hazırlandığını dile getiren Erdem, "Sabah namazında kalkıyordum ve yaklaşık 8 saat çalışıyordum. Okul derslerimi de ihmal etmiyordum. Daha sonra hafız oldum. Yarışmalara girdim. İlk önce kurstan birinci çıktım. Ondan sonra ilçe, il birincisi ve bölge birinci oldum. Şimdi Türkiye finali İzmir'de yapılacak. İnşallah İzmir'de birinci olacağım." diye konuştu.
"BİLAL'İN HAFIZLIĞI ÇOK GÜZEL"
Behcet Hattapoğlu Yatılı Erkek Kur'an Kursu hafızlık hocası Halil Çelik de Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü ile Diyanet İşleri Başkanlığı Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen "Örgün Eğitimle Birlikte Hafızlık Projesi" kapsamında geçen sene hizmete giren kursun ilk yılında 3 mezun verdiklerini söyledi.
Mezunlarından birinin Bilal Erdem olduğunu ve girdiği yarışmalarda birincilikler elde ettiğini anlatan Çelik, küçük hafızın Türkiye finallerinde bölgeyi temsil edeceğini bildirdi.
Çelik, "Bilal'in hazırlık süreci salgın dönemine denk geldi. Ancak bu hafızlığa engel değil. Hem okul hem de hafızlık derslerini birlikte çok başarılı bir şekilde götürdü. Bu aşamada kısa bir sürede hafızlığı bitirmiş oldu. Bilal'in hafızlığı çok güzel. İnşallah Türkiye finalinde de birincilik bekliyoruz." ifadesini kullandı.
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