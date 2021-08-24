Kur’an kursu öğrencilerinin güzel heyecanı

Erkek Kur'an kursu öğrencileri arası "Hafızlık Yarışması" il birincisi Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Mustafa Germirli Kur'an Kursu Öğrencisi Muhammed Fatih Ekmen oldu ve 6-7 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı. Kız Kur'an kursu öğrencileri arası "Kur'an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma" il birincisi ise, İncesu İlçe Müftülüğüne bağlı Ravza Kur'an Kursu Öğrencisi Berlin Kızıl oldu ve 9 Eylül 2021 Perşembe günü Bolu'da yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı.