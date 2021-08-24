Kur'an kursu öğrencilerinin güzel heyecanı
Kur’an kurslarına katılımı artırmak, hafızlık eğitimini ve Kur’an-ı Kerim-i yüzünden güzel okumayı teşvik etmek amacıyla hafızlık eğitimi verilen Kur’an kurslarında okuyan öğrenciler arasında düzenlenen 'Hafızlık ve Kur’an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma' il birinciliği yarışması düzenlendi.
İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda düzenlenen yarışma, komisyonların seçimi sonucunda; kız Kur'an kursu öğrencileri arası "Hafızlık Yarışması" il birincisi Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı Şehit Mustafa Sezgin Kur'an Kursu Öğrencisi İhlas Elmasad oldu ve 6-7 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı.
Erkek Kur'an kursu öğrencileri arası "Hafızlık Yarışması" il birincisi Kocasinan İlçe Müftülüğüne bağlı Mustafa Germirli Kur'an Kursu Öğrencisi Muhammed Fatih Ekmen oldu ve 6-7 Eylül 2021 tarihlerinde yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı. Kız Kur'an kursu öğrencileri arası "Kur'an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma" il birincisi ise, İncesu İlçe Müftülüğüne bağlı Ravza Kur'an Kursu Öğrencisi Berlin Kızıl oldu ve 9 Eylül 2021 Perşembe günü Bolu'da yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı.
Erkek Kur'an kursu öğrencileri arası "Kur'an-ı Kerim-i Yüzünden Güzel Okuma" il birincisi ise, Melikgazi İlçe Müftülüğüne bağlı Ahmet Poyraz Kur'an Kursu Öğrencisi Abdullah Sert oldu ve 9 Eylül 2021 Perşembe günü Bolu'da yapılacak olan bölge birinciliği yarışmasında Kayseri'yi temsil etmeye hak kazandı.
Yarışmanın komisyon başkanlığını İl Müftü Yardımcısı Sedanur Sezen, komisyon üyeliğini ise İl Müftülüğü Uzman Vaizi Dr. Halide Yenen ve İl Müftülüğü Vaizi Ahmet Leblebici yaptı. Yarışmaya katılan din görevlilerine derecelerine göre çeşitli hediyeler de verildi.
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