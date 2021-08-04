İmam hatipliler YKS’ye damgasını vurdu

Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 2021-YKS Anadolu İmam Hatip Liseleri Ön Raporu'nun yayımlandığını belirterek, YKS'de Türkiye genelinde 2 milyon 416 bin 974 adayın Temel Yeterlilik Testi (TYT), 1 milyon 627 bin 145 adayın ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) oturumunda sınava girdiğini kaydetti.

Anadolu imam hatip liselerinde son sınıflardan TYT'ye 102 bin 960, AYT'ye ise 87 bin 296 adayın katıldığını aktaran Yılmaz, 2021-YKS sonuçlarına göre bu liselerin son sınıf öğrencileriyle 298, mezun öğrencilerle 387 dereceyle ilk 1000'e girmeyi başardığını söyledi.

Yılmaz, 2020 yılına göre bu yıl ilk 100'de elde edilen derecede yüzde 63,16, ilk binde yüzde 39 ve ilk on binde yüzde 29,35'lik artışın olduğunu bildirerek, en çok oransal artışın ilk 100 ile 15 bin derece arasında olmasının 2021-YKS'de öğrenci başarısının arttığının en önemli göstergelerinden birini oluşturduğuna dikkati çekti.

2020-YKS'ye oranla bu yıl ilk 1000'de elde edilen derecelerde, TYT alanında yüzde 92, dil alanında yüzde 29, eşit ağırlık alanında yüzde 29, sözel alanda yüzde 24, sayısal alanda yüzde 135 ve toplamda yüzde 39,25 oranında artış olduğuna işaret eden Yılmaz, "İlk 500'de sayısal alanda 2019 ve 2020 yıllarında 5 derece elde edilirken, 2021 yılında bu rakam 21'e yükselerek 4 katına çıkmıştır. Bu bağlamda 2021-YKS'de en fazla oransal artışın sayısal alanda olması dikkati çekmektedir." diye konuştu.

Yılmaz, 2020-YKS'ye oranla bu yıl ilk 5 binde elde edilen derecelerde TYT alanında yüzde 53, dil alanında yüzde 19, eşit ağırlıkta yüzde 22, sözel alanda yüzde 17, sayısal alanda yüzde 74 ve toplamda yüzde 27,18 artış olduğunu açıklayarak, 2021-YKS'de ilk 5 binde en fazla oransal artışın sayısal alanda olduğunu kaydetti.

"GENEL BAŞARI SADECE BİRKAÇ OKULU DEĞİL TÜRKİYE GENELİNİ KAPSIYOR"

Anadolu imam hatip liselerinin YKS'deki başarısının hem bireysel hem de kitlesel olduğunu vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Anadolu imam hatip liselerinden 2021-YKS'de ilk 1000'e 2019'da 168 dereceyle 13, geçen yıl 214 dereceyle 28 ve bu yıl 298 dereceyle 38 ilimizdeki son sınıf öğrencilerinin girmesi, son üç yıldaki başarının kitlesel olduğunu ve 7 bölgeye yayıldığını gösteriyor. Bu yıl Karadeniz'den 9, İç Anadolu'dan 7, Akdeniz'den 6, Ege'den 6, Marmara'dan 5, Doğu Anadolu'dan 4 ve Güneydoğu Anadolu'dan bir ilimiz başarılarıyla öne çıktı.

YKS'de Anadolu imam hatip liseleri son sınıf öğrencilerinin din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubu, Arapça ve Rusça testleri hariç TYT, AYT ve Yabancı Dil Testi (YDT) standart sapma değeri, Türkiye geneli son sınıf öğrencilerinin standart sapma değerinden daha küçüktür. Bu durum Anadolu imam hatip liselerindeki akademik başarının daha homojen olduğu anlamına gelmektedir. Bu bulguya göre Anadolu imam hatip liselerindeki genel başarının sadece birkaç okulu değil Türkiye genelini kapsadığı ve eğitimde eşitliğin daha fazla düzeyde yansıtıldığı söylenebilir."

Yılmaz, 2021-YKS AYT'deki 11 alanın 7'sinde Anadolu imam hatip lisesi öğrencilerinin ortalamasının Türkiye ortalamasının üstünde olduğunu kaydederek, "Bu alanlar sırasıyla Türk dili ve edebiyatı, tarih-1, coğrafya-1, tarih-2, coğrafya-2, felsefe grubu, din kültürü ve ahlak bilgisi/ek felsefe grubudur. Anadolu imam hatip lisesi son sınıf öğrencilerinin 2020-YKS temel matematik testi ortalaması 3,48 iken, bu yıl 4,09'a yükselmiştir. Türkiye genelinde temel matematik testi ortalaması düşerken AİHL'lerde artış görülmesi dikkat çekicidir." ifadelerini kullandı.