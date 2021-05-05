Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Vatandaşlar en çok bunu sordu
Antalya'da, 'Alo 190 Dini Danışma' hattına aşı ve koronavirüsle ilgili gelen çağrı sayısında artış yaşandı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, halktan gelen sorulara daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına ramazan ayında gelen çağrı sayısında artış yaşandı.
Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, çoğunlukla koronavirüs ve aşı hakkında bilgi aldı. İl Müftülüğü bünyesindeki 2 erkek ile 2 kadın vaizin görev yaptığı hattı ramazan ayında günde yaklaşık 200 kişi aradı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı ?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.
'AŞI, ASTIM HASTALARININ SPREYİ ORUCU BOZMAZ'
Antalya Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, müftülük bünyesinde vaizlerin ramazan ayı içerisinde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hattı arayanlara dini bilgi verdiğini anlattı. Ramazan ayında arayan sayısında 2 kat artış yaşandığını dile getiren Yalçınkaya, "En çok 'Oruç tutarken aşı yapılabilir mi' sorusu geliyor. Aşı yaptırmanın orucu bozmadığını anlatıyoruz. Astım hastalarının kullandığı püskürtmeli ilacın orucu bozup, bozmadığı soruluyor. Kronik hastalar oruç hakkında soruyor. Kronik hastalar sağlığı için oruç tutamıyorsa bunun karşılığında mali imkanları varsa 30 gün karşılığında 840 lira fidye vermesi gerektiğini belirtiyoruz" diye konuştu.
'KORONAVİRÜS OLANLAR ORUCUNU RAMAZAN SONRASI TUTABİLİR'
Yalçınkaya, hattı arayanların bilgi aldığı konuları şöyle sıraladı:
"Ramazan ayında koronavirüs olunursa vücudun direnci açısından doktorlarımız tutulmamasının daha iyi olduğunu belirtiyor. Bizler de ramazan sonrasında kaza etmelerini, iyileştikleri zaman oruçlarını tutmalarının daha uygun olduğunu söylüyoruz. Astım hastalarının püskürtmeli ilaçları orucu bozmaz. Oruç tutarken ani, şiddetli ağrı ya da rahatsızlanmalarda gıda ya da vitamin cinsi olmayan, enjeksiyon kullanımı orucu bozmaz. Kızılay'a kan verme hakkında sorular soruluyor. Kan verebiliriz ama kan alamayız. Kan alındığı zaman oruç bozulur. Kan vermede oruç bozulmaz."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Berberler, spor salonları, sinemalar ve AVM'ler ne zaman açılacak? Mekanlar yeniden ne zaman açılacak?
- İkramiyeler ne zaman verilecek? Emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? İşte ödeme tarihleri...
- Survivor 2021 adalar birleşecek mi? Survivor 2021 yeni takımlar belli mi, nasıl olacak? Acun Ilıcalı açıkladı...
- Survivor kim elendi? 4 Mayıs Survivor 2021 kim gitti? İşte, ünlüler ve gönüllüler SMS sıralaması...
- Nisan ayı ücretsiz izin ödeneceği ne zaman yatacak? Hangi mesleklere verilecek? İşte detaylar...
- Araba piyasasında hareketlilik! Fırsatı kaçıran dizini döver! Sıfır ve ikinci el araba fiyatları yükselecek mi? ÖTV indirimi...
- Talep patlaması oldu! Ziraat Bankası'ndan faizsiz kredi müjdesi! 24 ay ödemesiz, 7 yıl vadeli 150 bin TL kredi...
- Emekliler derin nefes alacak, yüzler gülecek! Yeni zam ortaya çıktı! İşte SSK, SGK ve Bağ-kur emekli maaşları...
- Bankalardan flaş yasak adımı! Değişiklik yaşanacak! Akbank, TEB, Garanti, QNB Finansbank...
- Bu fırsat kaçmaz, paraşütsüz çakılıyor! Mayıs ayı kampanyalarında 69.000 lira indirim! Fiat, Dacia, Renault, Mercedes, Opel...
- 1000 TL yardım alanlar tekrar alacak mı 2021? Tam kapanma yardım parası ne zaman yatacak? İşte başvuru sonuçları...
- Vedası bekleniyordu, tornistan yaptı! Show TV fişini çekti, artık olmayacak! Bir kez daha değişti...