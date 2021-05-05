Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı? Vatandaşlar en çok bunu sordu

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca, halktan gelen sorulara daha hızlı cevap verebilmek amacıyla kurulan 'Alo Fetva Hattı' olarak da bilinen 'Alo 190 Dini Danışma' hattına ramazan ayında gelen çağrı sayısında artış yaşandı.

Antalya İl Müftülüğü bünyesinde, dini soruları cevaplayan vaiz ve din işleri uzmanlarının görev yaptığı hattı arayanlar, çoğunlukla koronavirüs ve aşı hakkında bilgi aldı. İl Müftülüğü bünyesindeki 2 erkek ile 2 kadın vaizin görev yaptığı hattı ramazan ayında günde yaklaşık 200 kişi aradı. Arayanlar en çok "Koronavirüs hastaları oruç tutabilir mi ?", "Koronavirüs aşısı yaptırmak orucu bozar mı ?", "Astım hastalarının kullandığı spreyler orucu bozar mı?" sorularını yöneltti.