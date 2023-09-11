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MKE Ankaragücü'nde Ali Sowe ameliyat edildi

MKE ANKARAGÜCÜ
Giriş Tarihi: 11.09.2023 Güncelleme Tarihi: 11.09.2023
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MKE Ankaragücü’nde Ali Sowe ameliyat edildi

MKE Ankaragücü'nün golcü oyuncusu Ali Sowe, el tarak kemiğinden ameliyat edildi.

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