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Edirne'de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Aslı Bilger Kutludağ ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 14.08.2024 10:02
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Edirne’de 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi

Edirne'de düzenlenen operasyonda 3 bin 53 uyuşturucu nitelikli hap ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

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