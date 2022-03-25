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1.5 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu enjekte etti! Cezası belli oldu

ANALİZ
Giriş Tarihi: 25.03.2022
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1.5 yaşındaki çocuğuna çamaşır suyu enjekte etti! Cezası belli oldu

Avcılar'da 1,5 yaşındaki kızının vücudunun farklı yerlerini jiletle kestiği ve şırınga batırarak sabun ve çamaşır sulu enjekte ettiği iddiasıyla yargılanan Ezgi Karaçalı, öz çocuğunu tasarlayarak ve eziyet çektirmek yoluyla öldürmeye kalkışma suçundan indirim uygulamadan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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