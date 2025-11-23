Ankara’da patlama sesleri! Alevler gök yüzünü sardı! 1 yaralı

Ankara'nın Mamak ilçesinde apartman dairesinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Mutlu Mahallesi Mutlu Caddesi'nde bulunan bir apartmanın 3. katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

DAİREDE YANGIN ÇIKTI

Patlama sonrası dairede yangın çıkarken ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis, itfaiye ve doğal gaz firmasının ekipleri sevk edildi.