BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayında! Bİm’de bu hafta Akıllı TV, Airfryer, Kazanlı Ütü, Çadır, Kamp Sandalyesi uyguna satışta
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim listesinde Senna 55" Ultra HD Google Tv, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set, Range Dikey Elektrikli Süpürge, Emsan Derin Saklama / Karıştırma Kabı, Fakir Mikrodalga Fırın ve Fonksiyonel Kamp Sandalyesi uygun fiyatta satışa sunuluyor. İşte BİM indirim afişi…
BİM 25 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin fiyatları belli oldu. 28 haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Senna 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL, Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL, Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL, Philips Airfryer 5.999 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL, Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL, Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahhvesi Makinesi 1.299 TL, Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL, Polosmart Parti Speaker 499 TL, Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL, Kiwi Şişe Açacağı 85 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte BİM haftanın indirim listesi…
BİM 25 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Senna 55" Ultra HD Google Tv 12.999 TL
Dijitsu 50" Ultra HD Google Tv 10.999 TL
Kumtel Beyaz Turbo Cam Ankastre Set 6.999 TL
Philips Airfryer 5.999 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.499 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Fakir Mikrodalga Fırın 2.499 TL
Abdullah Efendi Keyif Sütlü Türk Kahhvesi Makinesi 1.299 TL
Heifer Saç Kurutma Makinesi 429 TL
Polosmart Parti Speaker 499 TL
Polosmart Akıllı Bileklik 219 TL
Kiwi Şişe Açacağı 85 TL
Otomatik Çadır 999 TL
Fonksiyonel Kamp Sandalyesi 1.799 TL
Renkli Pipetli Termos 449 TL
Corby Drones CX027 Smart Drone 1.299 TL
Rookie Işıklı Mini Scooter 599 TL
Rookie Kaykay 299 TL
Rookie Işıklı Paten 499 TL
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