BİM 16 Haziran aktüel kataloğu görüldü! 33 bin TL’ye 65 inç LG 4K TV, 11 bin TL’ye Elektrikli Motosiklet, 799 TL’ye Vakum Makinesi satışta
BİM 16 Haziran aktüel kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet, HP Victus i5 Gaming Laptop, Kumtel Halı Koltuk Temizleme Makinesi, S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot, Erinöz 5 Parça Rimini Oturma Grubu ve Kütahya Porselen Rölfeyli Porselen Fincan Takımı uygun fiyata satışa sunuluyor. İşte BİM indirim afişi…
BİM 16 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri tam listesi belli oldu. 21 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak indirim kataloğunda APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL, KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL, Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL, HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL, Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL, Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL, TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL, TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL, Polosmart Smart Tartı 329 TL, Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL, Retro Tıraş Makinesi 299 TL, Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL, Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte BİM haftanın indirim listesi…
BİM 16 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
APE RYDER Bonomo Elektrikli Bisiklet 49.999 TL
KUBA Speedlight Pro Elektrikli Bisiklet 17.999 TL
Corby Çocuk Elektrili Motosiklet 10.999 TL
HP Victus i5 Gaming Laptop 25.999 TL
Crealty 3D Yazıcı 19.999 TL
Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL
TCL 12.000 BTU Klima 18.999 TL
TCL 18.000 BTU Klima 29.999 TL
Polosmart Smart Tartı 329 TL
Geske Yüz Temizleme Fırçası 2.999 TL
Retro Tıraş Makinesi 299 TL
Uygulama Kontrollü Gece Lambası 799 TL
Kumtel Tezgah Altı Buzdolabı 4.299 TL
Kumtel Ayaklı Vantilatör 699 TL
S10 Vacuum Mop Pro Clenaer Akıllı Robot 9.999 TL
Keysmart 2'li Türk Kahve Makinesi 4.999 TL
Philips Süpürge 4.799 TL
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