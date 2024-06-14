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14 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’de bu hafta süt, kaşar peynir, yoğurt, un, yağ, temizlik ürünlerinde indirim var

Giriş: 14.06.2024 08:55 Güncelleme: 14.06.2024 08:57
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14 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’de bu hafta süt, kaşar peynir, yoğurt, un, yağ, temizlik ürünlerinde indirim var

A101 14 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim kampanyası kapsamın Revolt RSX3 125cc Beniznli Motosiklet, JVC 65" 4K UHD QLED Android Tv, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi, Ütü Masası ve Homend Mixfresh Smoothie Belnder fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte A101 yeni indirim afişi…

A101 14 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını şimdiden duyurdu. 20 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 14.999 TL, JVC 43" Full HD Android Tv 8.999 TL, ONVO 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL, Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL, Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 14 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL

JVC 65" 4K UHD QLED Android Tv 26.999 TL

Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 14.999 TL

JVC 43" Full HD Android Tv 8.999 TL

ONVO 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL

Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL

Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL

Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL

Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL

Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL

Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL

Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL

Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL

Kiwi Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 699 TL

Goldmaster Body Tıraş Makinesi 649 TL

Goldmaster Ruby Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 399 TL

Flavel Çay Makinesi 899 TL

Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL

Kiwi Ayak Masaj Aleti 699 TL

Schwartz Dikiş Makinesi 399 TL

Taç Bella Basık Döküm Tencere 26 cm 599 TL

Taç Bella Döküm Derin Tencere 24 cm 599 TL

Taç Bella Döküm Tava 26 cm 399 TL

Kanatlı Kurutmalık 249 TL

Ütü Masası 449 TL

Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 249 TL

Elmas Sele Sepet 119 TL

Elmas Mandal Sepeti 32,50 TL

Piknik Seti 31 Parça 109 TL

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