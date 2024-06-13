ŞOK 15 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Oto ürünleri, seyahat ürünler ve kamp ürünlerimde büyük indirim

ŞOK 15 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 22 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Araç İçi Yatak 799 TL, Oto Sürgülü Kol Dayama 499 TL, Expert Yazlık Araç Bakım Ürünleri 49,95 TL, Oto Minderi 169 TL, 4'lü Metal Sibop Kapağı 29,95 TL, Bagaj Ahtapotu 49,95 TL, Cırcırlı Akordiyon Kriko 399 TL, Ön Cam Metalize Güneşlik 44,95 TL, 4 Parça Oto Halı Paspas 349 TL, Araç Temizleme Eldiveni 39,95 TL, 450 ml Lastik Tamir Kiti 69,95 TL, Seyahat Boyun Yastığı 39,95 TL, Yan Cam Güneşlik Seti 2'li 59,95 TL, 300 gram Pasta Cila 39,95 TL, 300 gram Çizik Alıcı Pasta Cila 39,95 TL ve Bel Desteği 59,95 TL fiyattan satışa sunulacak. İşte ŞOK haftanın indirim listesi…

ŞOK 15 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU