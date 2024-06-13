13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’de bu hafta süt, kaşar peynir, yoğurt, un, yağ, temizlik ürünlerinde indirim var

A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını şimdiden duyurdu. 20 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 14.999 TL, JVC 43" Full HD Android Tv 8.999 TL, ONVO 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL, Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL, Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…

A101 13 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU