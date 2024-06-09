13 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! A101’de bu hafta süt, kaşar peynir, yoğurt, un, yağ, temizlik ürünlerinde indirim var
A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın indirim kampanyası kapsamın Revolt RSX3 125cc Beniznli Motosiklet, JVC 65" 4K UHD QLED Android Tv, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi, Ütü Masası ve Homend Mixfresh Smoothie Belnder fiyatı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte A101 yeni indirim afişi…
A101 13 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri ve fiyatlarını şimdiden duyurdu. 20 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 14.999 TL, JVC 43" Full HD Android Tv 8.999 TL, ONVO 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL, Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL, Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL, Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL, Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL, Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL, Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL, Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL, Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte haftanın indirim listesi…
A101 13 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Toshiba 70" Ultra HD 4K Smart Led Tv 24.999 TL
JVC 65" 4K UHD QLED Android Tv 26.999 TL
Toshiba 58" Ultra HD Android Tv 14.999 TL
JVC 43" Full HD Android Tv 8.999 TL
ONVO 32" HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.199 TL
Vestel V Tab Z1A Tablet 3.299 TL
Wiko T60 Cep Telefonu 5.999 TL
Fantom Cyclone Elektrikli Süpürge 2.399 TL
Homend Mixfresh Smoothie Belnder 1.199 TL
Schafer Keyf-i Kahve Türk Kahve Makinesi 1.099 TL
Kiwi Kıyma ve Salça Makinesi 1.199 TL
Kiwi Elektrikli Bıçak Bileme Makinesi 279 TL
Kiwi Portatif Buharlı Kırışık Giderici 699 TL
Kiwi Şarjlı Pencere ve Yüzey Temizleyici 699 TL
Goldmaster Body Tıraş Makinesi 649 TL
Goldmaster Ruby Saç Sakal Şekillendirme Makinesi 399 TL
Flavel Çay Makinesi 899 TL
Piranha Araç Tipi El Süpürgesi 279 TL
Kiwi Ayak Masaj Aleti 699 TL
Schwartz Dikiş Makinesi 399 TL
Taç Bella Basık Döküm Tencere 26 cm 599 TL
Taç Bella Döküm Derin Tencere 24 cm 599 TL
Taç Bella Döküm Tava 26 cm 399 TL
Kanatlı Kurutmalık 249 TL
Ütü Masası 449 TL
Elmas Kirli Çamaşır Sepeti 249 TL
Elmas Sele Sepet 119 TL
Elmas Mandal Sepeti 32,50 TL
Piknik Seti 31 Parça 109 TL
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