ŞOK 5 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Bayram şekeri ve çikolatasında kampanya başlattı!

Şok 5 Haziran aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 12 Haziran 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Alpina Beyaz Ankastre Set 5.999 TL, Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.499 TL, Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 899 TL, Homend Grillant Tost / Grill Makinesi 1.599 TL ve Sinbo Salça - Et - Kıyma Makinesi 1.099 TL, Kumsal Granit Görünümlü 2'li Tava Set 349 TL, 3'lü Tava Set 499 TL, Tava Sahan Set 349 TL. Kumsal Sote Tava 399 TL, 2'li Kumsal Granit Görünümlü Sahan Set 379 TL ve Kumsal Wok Tava 259 TL fiyattan satışa sunuluyor. İşte ŞOK haftanın indirimli ürünler listesi…

ŞOK 5 HAZİRAN AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!