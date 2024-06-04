Carrefoursa 2024 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! 9.750 TL’den Başlıyor: Büyükbaş Hisse Paketi ve Küçük kurbanlık fiyatı ne kadar?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı! Carrefoursa, bu yıl da kurbanlık satışlarında vade farksız 6 taksit imkanı ve ücretsiz kapıya teslim hizmeti sunuyor. İşte 2024 Carrefoursa kurbanlık ve hisse fiyatları…
Müslümanlar için kutsal bir gün olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'na hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurbanlıklarını satın almak isteyen vatandaşlar da zincir marketlerin fiyat listelerini incelemeye başladı.
Carrefour, bu yıl da kurbanlık satışlarında vade farksız 6 taksit imkanı ve ücretsiz kapıya teslim hizmeti sunuyor. Peki, Carrefoursa'da kurbanlık fiyatları ne kadar? Hangi illere ücretsiz teslimat yapılıyor?
CARREFOURSA'DAN KURBANLIK NASIL ALINIR?
Carrefoursa'dan kurbanlık satın almak için şu adımları takip edebilirsiniz:
1) Carrefoursa'nın resmi web sitesini veya mobil uygulamasını ziyaret edin.
2) "Kurbanlık" kategorisine gidin.
3) Satın almak istediğiniz kurbanlık türünü seçin (koyun, büyükbaş hisse).
4) Kurbanlığın ağırlık aralığını ve teslimat ilini seçin.
5) "Sepete Ekle" butonuna tıklayın.
6) Sepetinizi kontrol edin ve "Satın Al" butonuna tıklayın.
7) Teslimat ve ödeme bilgilerinizi girin.
8) Siparişinizi onaylayın.
HANGİ İLLERE ÜCRETSİZ TESLİMAT VAR?
Carrefoursa resmi web sitesi ve mobil uygulama üzerinden vereceğiniz tüm kurbanlık siparişleriniz İstanbul, Bursa, Adapazarı, İzmit, Tekirdağ, Ankara, Eskişehir, Samsun, Adana, Antalya, Konya, Mersin, İzmir, Balıkesir, Aydın, Manisa, Çanakkale, Denizli ve Muğla illerine ücretsiz getirilecek. Vade farksız 6 taksit seçeneği olan Carrefour kurbanlık kapınıza kadar ücretsiz teslim edilecek.
CARREFOURSA 2024 KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?
- Küçükbaş Karaman koyunu (20-23 kg): 11.950 TL
- Küçükbaş Kıvırcık koyunu (12-15 kg): 13.950 TL
- Büyükbaş hisse paketi (1/7 hisse, 20-23 kg): 17.950 TL
- Büyükbaş hisse paketi 4. gün teslimat (1/7 hisse, 20-23 kg): 16,500 TL
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