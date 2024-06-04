Carrefoursa 2024 Kurbanlık Fiyatları Belli Oldu! 9.750 TL’den Başlıyor: Büyükbaş Hisse Paketi ve Küçük kurbanlık fiyatı ne kadar?

Müslümanlar için kutsal bir gün olan Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Bu yıl 16-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı'na hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Kurbanlıklarını satın almak isteyen vatandaşlar da zincir marketlerin fiyat listelerini incelemeye başladı.