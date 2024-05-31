ŞOK 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta Samsung Inverter klima çeşitleri, Tavan ve Duvar Boyası uyguna satışta

ŞOK 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Samsung Inverter klima çeşitleri, Saç Kesme Makinesi, Koltuk Takımı, Tekstil Ürünleri, Smart TV, Dikey Süpürge, Tavan ve Duvar Boyası, Temizlik Ekipmanları, Mobilya Dolaplar ve daha fazlası uygun fiyat etiketi ile satışa sunulmaya başladı. Tüm Türkiye'de aynı anda mağazalardaki yerini alan ürünler 5 Haziran 2024 tarihine kadar müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri…

ŞOK 31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU