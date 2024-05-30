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ŞOK 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta Samsung Inverter klima çeşitleri, Tavan ve Duvar Boyası uyguna satışta

Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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ŞOK 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı! ŞOK’ta bu hafta Samsung Inverter klima çeşitleri, Tavan ve Duvar Boyası uyguna satışta

ŞOK 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL, Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL, Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL, Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL, Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL, Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL ve Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL fiyatı ile dikkatleri üzerine toplamayı başarıyor. İşte ŞOK indirim afişi…

ŞOK 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda Samsung Inverter klima çeşitleri, Saç Kesme Makinesi, Koltuk Takımı, Tekstil Ürünleri, Smart TV, Dikey Süpürge, Tavan ve Duvar Boyası, Temizlik Ekipmanları, Mobilya Dolaplar ve daha fazlası uygun fiyat etiketi ile satışa sunulmaya başladı. Tüm Türkiye'de aynı anda mağazalardaki yerini alan ürünler 5 Haziran 2024 tarihine kadar müşterilerin beğenisine sunulacak. İşte haftanın indirimli ürünleri…

ŞOK 30 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Fenoti 42" Full HD Android Smart Led Tv 6.999 TL,

Arzum Lungo Dikey Elektrikli Süpürge 1.099 TL,

Arzum Nuvo Saç Kurutma Makinesi 799 TL,

Sinbo Saç Şekillendirici ve Düzleştirici Fırça 499 TL,

Sinbo Şarj Edilebilir Saç Kesme Makinesi 449 TL,

Sinbo Dikey Süpürge 3.499 TL

Sinbo Cyclonic Süpürge 2.399 TL

Bordürlü Banyo Havlusu 179 TL,

4 Çekmeceli Dekoratif Kutu 249 TL,

Ahşap Çerçeveli Yuvarlak Ayna 199 TL,

Çok Amaçlı Ahşap Kutu 199 TL,

Jakarlı El Havlusu 34,95 TL,

2'li Bordürlü El-Yüz Havlu Seti 99,95 TL,

Jakarlı Yüz Havlusu 79,95 TL,

Kadın / Erkek Mantar Taban Terlik 199 TL,

Kadın Terlik 79,95 TL,

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