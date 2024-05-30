BİM 31 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın indirimli ürünleri arasında halı temizleme makinesi, kablosuz speaker, elektrikli bisiklet satılıyor

BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL, Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL, Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL, Fakir Tost Makinesi 1.599 TL, Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL, Kumtel Mini Fırın 1.199 TL, Kelebek Kurutmalık 379 TL, Ütü Masası 499 TL, Ütü Masası Kılıfı 65 TL, İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın merak edilen kampanyası

BİM 31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU