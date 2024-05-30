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BİM 31 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın indirimli ürünleri arasında halı temizleme makinesi, kablosuz speaker, elektrikli bisiklet satılıyor

Giriş Tarihi: 30.05.2024 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
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BİM 31 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın indirimli ürünleri arasında halı temizleme makinesi, kablosuz speaker, elektrikli bisiklet satılıyor

BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike, Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge, Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set, Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı, Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi ve Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı ve daha fazlası uygun fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte BİM indirim afişi…

BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL, Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL, Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL, Fakir Tost Makinesi 1.599 TL, Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL, Kumtel Mini Fırın 1.199 TL, Kelebek Kurutmalık 379 TL, Ütü Masası 499 TL, Ütü Masası Kılıfı 65 TL, İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın merak edilen kampanyası

BİM 31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL

Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL

Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL

Fakir Tost Makinesi 1.599 TL

Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL

Kumtel Mini Fırın 1.199 TL

Kelebek Kurutmalık 379 TL

Ütü Masası 499 TL

Ütü Masası Kılıfı 65 TL

İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL

3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL

Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL

Modüler Raf 299 TL

Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL

Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL

Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL

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