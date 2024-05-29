A101 30 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! A101’de 32’li tuvalet kağıdı 129,00 TL, 10 KG toz deterjan 289,00 TL, 100’lü Sleepy bebek bezi 329,00 TL’den satışta

A101 merakla beklenen 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri açıkladı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, JVC 32" HD Smart Led Tv 5.399 TL, Thull Akıllı Saat 399 TL, Akel Midi Fırın 1.599 TL, Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL, Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL, Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL, Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın indirim afişi…

A101 30 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU