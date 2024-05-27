BİM 31 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı! Haftanın indirimli ürünleri arasında halı temizleme makinesi, kablosuz speaker, elektrikli bisiklet satılıyor
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim listesinde APE RYDER Orta Süspansiyonlu Buffalo-E E-Bike, Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge, Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set, Güral Porselen 12 Kişilik Altın File Rölfeyli Yemek Takımı, Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi ve Hisar Optima Çatal Kaşık Bıçak Takımı ve daha fazlası uygun fiyat etiketi ile satışa sunuluyor. İşte BİM indirim afişi…
BİM 31 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi belli oldu. 7 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL, Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL, Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL, Fakir Tost Makinesi 1.599 TL, Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL, Kumtel Mini Fırın 1.199 TL, Kelebek Kurutmalık 379 TL, Ütü Masası 499 TL, Ütü Masası Kılıfı 65 TL, İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL, 3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın merak edilen kampanyası
BİM 31 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Kumtel Turbo Siyah Cam Ankastre Set 6.999 TL
Range Sopt Cleaner Koltuk Halı Temizleme Makinesi 3.499 TL
Fakir Islak Kuru Şarjlı Süpürge 9.999 TL
Fakir Tost Makinesi 1.599 TL
Kumtel Inox Panel Sürgülü Aspiratör 1.099 TL
Kumtel Mini Fırın 1.199 TL
Kelebek Kurutmalık 379 TL
Ütü Masası 499 TL
Ütü Masası Kılıfı 65 TL
İki Kapaklı Tek Çekmeceli Dolap 1.499 TL
3 Kapaklı Metal Ayakkabı Dolabı 1.249 TL
Relax Musluklu Çelik Termos 1.199 TL
Modüler Raf 299 TL
Şeffaf Raf Örtüsü 35 TL
Kapaklı Silikon Buzluk 29,50 TL
Standlı Sıvı Sabunluk 2'li 299 TL
Renklı Çocuk Askı Seti 6'lı 25 TL
Tek Fiyat Plasitk Ürünler 16,90 TL
Hisar Optima Karnıyarık Tencere 649 TL
Derin Çelik Tencere 599 TL
Hisar Optima Çelik Servis Ürünleri 99 TL
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