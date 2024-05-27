A101 aktüel kataloğu yayınlandı! A101’de 32’li tuvalet kağıdı 129,00 TL, 10 KG toz deterjan 289,00 TL, 100’lü Sleepy bebek bezi 329,00 TL’den satışta
A101 30 Mayıs indirim kataloğu yayınlandı. Haftanın indirim kampanyası kapsamında Volta Yide Elektrikli Moped, JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge, Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi, Arzum Starblend Blender Seti ve Pexma 26 Jant 21 Vites Bisiklet en çok dikkat çeken ürünler arasından yerini alıyor. İşte yeni haftanın indirim listesi…
A101 merakla beklenen 30 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alacak ürünleri açıkladı. 6 Haziran 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL, Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.999 TL, Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL, JVC 32" HD Smart Led Tv 5.399 TL, Thull Akıllı Saat 399 TL, Akel Midi Fırın 1.599 TL, Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL, Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL, Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL, Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL, Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın indirim afişi…
A101 30 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
JVC 70" 4K Ultra HD Smart Tv 24.999 TL
Toshiba 55" Ultra HD Android Tv 13.999 TL
Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
JVC 32" HD Smart Led Tv 5.399 TL
Thull Akıllı Saat 399 TL
Akel Midi Fırın 1.599 TL
Homed Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.399 TL
Homend Elektrikli Katlanabilir Cezve 399 TL
Arzum Starblend Blender Seti 1.799 TL
Kiwi Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 2.199 TL
Sinbo Buharlı Kırışık Giderci 599 TL
Sinbo Yağ Ölçer Akıllı Bluetooth Baskül 219 TL
Aprilla Saç Düzleştirici 219 TL
Aprilla Su Dalgası Maşası 459 TL
Aprilla Saç Kesme Makinesi 299 TL
Pierre Cardin Saç Kurutma Makinesi 2.799 TL
Paşabahçe Borcam Mutfak Yardımcıları 4 Parça 259 TL
Dönen Bambu Sunum Tablası 149 TL
Kapaklı Haznel Rende 59,90 TL
Kulplu Süzgeç Badya 2'li 42,50 TL
Tek Fiyat Katlanır Ürünler 29,90 TL
Volta Yide Elektrikli Moped 31.990 TL
Pafu Zola Yataklı Üçlü Koltuk 4.799 TL
Ruum Store Vega Meşe Komidin 599 TL
Erinöz Alüminyum Oturma Grubu 6.999 TL
Çift Kişilik Baza Başlık Set 7.199 TL
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