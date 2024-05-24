BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayında! BİM’e 600kg taşıma kapasitene sahip şişme bot geliyor!
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınladı. Haftanın kampanyası kapsamında Iphone 12 Cep Telefonu, INTEX Excursion Şişme Bot, Philips Buhar Kazanlı Ütü, Fakir Çeyiz Paketi, Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu ve Philips FC9330 Süpürge fiyatı ile dikkat çeken ürünlerin başında yer aldı. İşte BİM yeni indirim listesi
BİM 24 Mayıs aktüel ürünler kataloğuna yer alan ürünlerin tam listesi ve merak edilen fiyatları açıklandı. 31 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek indirim listesinde Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL, Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL, Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL, Range Türk Kahve Makinesi 899 TL, Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL, Polosmart Tws Kulaklık 349 TL, Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL, Kumtel Fastfryer 1.499 TL, Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL, Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL, Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL fiyat etiketi ile satışa sunulacak. İşte haftanın BİM indirim afişi…
BİM 24 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!
Fakir Çeyiz Paketi 3.499 TL
Philips FC9330 Süpürge 4.799 TL
Iphone 12 Cep Telefonu 27.999 TL
Range Türk Kahve Makinesi 899 TL
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4.299 TL
Polosmart Tws Kulaklık 349 TL
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL
Kumtel Fastfryer 1.499 TL
Dijitsu Tezgah Altı Buzdolabı 4.699 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 Litre 629 TL
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1,5 Litre 549 TL
Relax T Serisi Çelik Termos 2.5 Litre 499 TL
Nautica Termos 650 ml 699 TL
Erinöz Rimini 5 Parça Oturma Grubu 9.999 TL
Erinöz Luka 3 Kişilik Gölgelikli Salıncak 7.999 TL
Chef's Sahan 20 cm 139 TL
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