ŞOK 25 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! ŞOK’ta bu hafta Klima, beyaz eşya, dekoratif mobilya ve akıllı telefonda büyük indirim var

ŞOK haftanın indirimli ürünlerinin yer aldığı liste belli oldu. 25 – 1 Haziran tarihlerinde tüm ŞOK marketlerde raflardaki yerlerini alacak ürünler arasında Pilsan Akülü Traktör 6V 2.499 TL, Petrix Solar Bahçe Aydınlatma 159 TL, Petrix Solar Yanma Efektli Bahçe Aydınlatması 149 TL, Petrix Solar Renkli Top Led Işık 239 TL, 50'li Tealight 69,90 TL, 10 metre Solar Led Işık 169 TL, Metalik Top Mum 39,90 TL ve Ledolet Sosoft Flament Led Ampul 59,95 TL fiyat etiketi ile yer alıyor. İşte ŞOK aktüel kataloğu…

ŞOK 25 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU