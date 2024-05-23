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A101 23 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı A101’e tost peyniri, kazanlı ütü, sinek öldürücü, 20L termos müzik aletleri uyguna geliyor

Giriş Tarihi: 23.05.2024 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
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A101 23 Mayıs aktüel kataloğu yayınlandı A101’e tost peyniri, kazanlı ütü, sinek öldürücü, 20L termos müzik aletleri uyguna geliyor

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Haftanın indirimli ürünleri arasında onlarca ürün uygun fiyat etiketi ile raflardaki yerini alacak. 30 Mayıs 2024 tarihine kadar devam edecek kampanya kapsamında Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped, Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv, Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü, Samsung Mikrodalga Fırın, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi ve Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. İşte a101 indirim afişi…

A101 23 Mayıs aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünlerin tam listesi ve fiyatları belli oldu. 30 Mayıs 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanya kapsamında Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.999 TL, Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.599 TL, TCL 303 Cep Telefonu 2.599 TL, Goodwest Beyaz Ankastre Set 3'lü 5.999 TL, Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL, Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL, Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL, Sinbo Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1.799 TL, Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL, Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL, Flavel 2 in 1 Dik Süpürge 999 TL, Arzum Epilasyon Aleti 459 TL fiyat etiketi ile tüm mağazalarda satışa sunulacak. İşte haftanın indirim listesi…

A101 23 MAYIS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU!

Onvo 65" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 16.499 TL

Toshiba 55" Ultra HD QLED Android Tv 18.999 TL

Toshiba 50" Ultra HD Smart Tv 12.999 TL

Onvo 42" Full HD Android 13 Smart Led Tv 6.599 TL

TCL 303 Cep Telefonu 2.599 TL

Goodwest Beyaz Ankastre Set 3'lü 5.999 TL

Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

Homend Steamwork Buhar Kazanlı Ütü 2.199 TL

Kiwi Koltuk ve Halı Yıkama Makinesi 3.499 TL

Sinbo Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1.799 TL

Schafer Çaykeyfi Çay Makinesi 1.099 TL

Arzum Okka Minio Jet Türk Kahvesi Makinesi 1.099 TL

Flavel 2 in 1 Dik Süpürge 999 TL

Arzum Epilasyon Aleti 459 TL

Aprilla 5 Başllıklı Saç Kurutma ve Şekillendirme Seti 749 TL

Aprilla Dijital Banyo Baskülü 199 TL

Sinbo Süt ve Kahve Köpürtücü 99,50 TL

Çelik Termos 1,5 Litre 399 TL

Borosilikat Tencere 2 Litre 349 TL

Borosilikat Demlik 1,5 Litre 169 TL

Desenli Borosilikat Latte Bardağı 49,50 TL

Paşabahçe Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 32 cm 199 TL

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